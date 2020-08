NBA: Boston Celtics um Daniel Theis demontieren Meister Toronto Raptors

Das Traditionsteam zerlegte den in der Bubble von Orlando bisher so starken Titelverteidiger Toronto Raptors mit 122:100 und gewann damit drei von vier Spielen 2019/20 gegen den Divisionsrivalen.

Theis mit Double-Double für Celtics

Dennoch zeigte Boston, dass mit ihnen in den Playoffs der Eastern Conference zu rechnen ist. Die so hochgelobte Defense der Raptors führten sie phasenweise vor. Am Ende standen 16 Dreier und eine beeindruckende Wurfquote von 49 Prozent zu Buche.