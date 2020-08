Leichtahtletik-DM: Zeitplan, Ergebnisse und News mit Gesa Krause

Bei den Deutsche Meisterschaft der Leichtathleten geht heute unter anderem Gesa Krause an den Start. Zeitplan und Ergebnisse im SPORT1-Ticker.

Bereits zum 120. Mal werden in 17 Disziplinen Deutschlands beste Athlethinnen und Athleten gesucht. Sollten die Titelkämpfe ursprünglich am 6. und 7. Juni stattfinden, musste die Veranstaltung wegen Corona auf den 8. und 9. August verschoben werden.

An den zwei Tagen werden nun bei den Männern und Frauen 34 Entscheidungen in Braunschweig gefällt. Insgesamt nehmen 477 Athletinnen und Athleten aus allen Landesverbänden und Bundesländern an der Deutschen Meisterschaft teil. Damit ist die Teilnehmeranzahl nur geringfügig unter dem Niveau vor Corona.