Formel 1: Ralf Schumacher im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1

Ralf Schumacher ist am Sonntag zu Gast im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 und analysiert unter anderem das Rennen der Formel 1 in Silverstone.

Die Formel 1 gibt in dieser außergewöhnlichen Saison weiter Gas. Im August stehen vier Rennen an fünf Wochenenden an, wobei der Höhepunkt die Doppelveranstaltung in Silverstone ist. Und auch die übrige Motorsport-Welt nimmt immer mehr Fahrt auf nach den Verschiebungen durch die Corona-Pandemie.