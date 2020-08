Spanien: Fuenlabrada verpasst Aufstiegs-Playoffs in letzter Minute

Dabei war Fuenlabrada durch ein Tor von Pathe Ciss in der 11. Minute in Führung gegangen. Doch zum Ende der Begegnung schwanden die Kräfte. Und La Coruna, das als Absteiger schon vor der Partie feststand, zeigte Moral. Claudio Beauvue gelang in der 84. Minute der Ausgleich und besiegelte in der Nachspielzeit schließlich Fuenlabradas Schicksal durch einen verwandelten Elfmeter.