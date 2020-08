Formel 1: Qualifying zum Rennen in Silverstone LIVE im TV, Stream, Ticker

Beim Jubiläumsrennen in Silverstone sind erneut alle Augen auf Lewis Hamilton gerichtet. Der Brite will auch im zweiten Heimrennen die Pole Position ergattern.

Allerdings will der Finne einen neuen Angriff starten und Hamilton im Qualifying am Samstag die zweite Pole in Silverstone streitig machen. (Formel 1: Qualifying zum 70th Anniversary Grand Prix in Silverstone, ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) In den Freien Trainings am Freitag musste er sich jedoch erneut geschlagen geben. Mit 0,138 bzw. 0,176 Sekunden Rückstand fuhr er nur die zweitschnellste Zeit.