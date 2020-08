Beachvolleyball: "Road to Timmendorfer Strand" LIVE im TV, Stream

Es geht endlich wieder los: Die Beachvolleyballer sind zurück aus ihrer langen Zwangspause. Ab Freitag steigt in Düsseldorf eine Turnierserie für Frauen und Männer, die Anfang September mit den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) ihren Höhepunkt erfährt © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/iStock

KARLA BORGER / JULIA SUDE: Bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier in Sydney im Vorjahr gewann das Duo auf Anhieb eine Bronze-Medaille, kam bis zur Pandemie immer besser in Fahrt. Nicht verwunderlich also, dass die Titelverteidigerinnen erneut Topfavorit sind. Am zweiten Wochenende pausieren sie allerdings © Getty Images