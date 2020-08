NHL: Tom Kühnhackl und Thomas Greiss mit New York Islanders in den Playoffs

Thomas Greiss (2.v.r.) hütet das Tor der New York Islanders in der NHL © Imago

Ohne selbst auf dem Eis zu stehen, haben die Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss mit den New York Islanders beim NHL-Finalturnier den Einzug in die Playoffs perfekt gemacht.

In der Qualifikationsrunde gewannen die Islanders am Freitag das vierte Spiel im Best-of-five gegen die Florida Panthers in Toronto 5:1 und setzten sich mit 3:1 Siegen durch.