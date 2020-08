Champions League: FC Barcelona - SSC Neapel LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Katalanen starten mit ter Stegen im Tor und Pique und Clement Lenglet in der Innenverteidigung. Semedo, Sergio Roberto und Jordi Alba stehen als etatmäßige Abwehrspieler ebenfalls in der Startelf. Die Mittelfeldachse bilden Ivan Rakitic und Frenkie De Jong.

Beim SSC Neapel darf der Ex-Leipziger Diego Demme von Anfang an ran. Auch in der Startelf stehen Callejon, Mertens und Stürmerstar Lorenzo Insigne.

Doch so oder so liegt der größte Druck bei den Katalanen. Eine Saison ohne Titel wäre für die erfolgsverwöhnten Spanier eine Katastrophe - insbesondere für Trainer Quique Setién, der massiv in der Kritik steht.

Barca mit Personalsorgen

Zum Verpassen des Titels in La Liga kam bei Barca nicht nur das vorzeitige Aus in der Copa del Rey, sondern auch ein Skandal nach dem nächsten in der Führungsriege des Vereins. Der erste Triumph in der Königsklasse seit 2015 wäre besonders wertvoll.