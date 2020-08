Usain Bolt beklagt, dass er keine faire Chance im Fußball bekommen hat

Im Gespräch mit Wide World of Sports scheint Usain Bolt immer noch der Zeit bei den Gold Coast Mariners nachzuhängen. "Ich denke, ich habe keine faire Chance bekommen", zog der achtmalige Olympiasieger und Weltrekordsprinter ein ernüchternd klingendes Fazit seines Versuchs, nach der Tartan-Bahn auch auf dem grünen Rasen eine Karriere zu starten.

Im weiteren Gespräch schien er das Scheitern immer noch zu verarbeiten. "Ich habe es nicht so hingekriegt, wie ich es tun wollte", zeigte er sich selbstkritisch, fügte jedoch hinzu: "Aber ich glaube, ich hätte gut darin sein können."

Was für ein bitteres Karriere-Ende für den besten Sprinter aller Zeiten! Ausgerechnet in seinem letzten Rennen überhaupt muss Usain Bolt auf der Zielgeraden verletzt aufgeben © Getty Images

Im Staffel-Rennen der WM von London ereilt den Superstar ein Krampf, Bolt geht zu Boden... © Getty Images

... und wird vom Arzt untersucht. Mit Hilfe seiner Teamkollegen überquert er mit reichlich Verzögerung die Ziellinie. Einen solch bitteren Abgang von der großen Bühne hatte sich der Jamaikaner aber natürlich nicht gewünscht © Getty Images

Deshalb kommt Bolt am letzten Tag der WM noch einmal ins Stadion und verabschiedet sich gebührend von den Leichtathletik-Fans - und zeigt ein letztes Mal seine berühmte Geste © Getty Images

Anzeige

In einem stillen Moment auf der Ziellinie geht der beste Sprinter aller Zeiten noch einmal in sich und zelebriert seinen Abschied von der Großen Bühne. SPORT1 blickt zurück auf die kometenhafte Karriere des Superstars mit gigantischen Erfolgen © Getty Images

Schon zu Jugendzeiten dominierte Bolt die Konkurrenz. 2002 und 2003 wurde er Juniorenweltmeister, im gleichen Jahr stellte er einen Juniorenweltrekord über die 200 Meter auf © Getty Images

Sein erster Olympiaauftritt verlief dagegen unauffällig. In Athen schied der damals 17-Jährige 2004 bereits im Vorlauf aus. Sieger damals: Justin Gatlin aus den USA © Getty Images

Besser lief es dann bei der Weltmeisterschaft 2007. Über die 200 Meter holte der Jamaikaner Silber, Gold ging an Tyson Gay aus den USA © Getty Images

Anzeige

2008 war dann SEIN Jahr. Zunächst stellte er in New York einen neuen Weltrekord auf... © Getty Images

...den er bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 wieder pulverisierte. Trotz seines 20 Meter vor dem Ziel beginnenden Jubels lief er die 100 Meter in 9.69 Sekunden © Getty Images

Laut Experten wäre sonst auch eine Zeit von 9.55 Sekunden möglich gewesen - schneller als der aktuelle Weltrekord © Getty Images

Auch über die 200 Meter fiel in Peking der Weltrekord. Das darauf folgende Staffelgold wird den Jamaikanern 2017 jedoch im Nachhinein wegen eines positiven Dopingbefundes von Nesta Carter aberkannt © Getty Images

Anzeige

Lange hielten die in Peking aufgestellten Weltrekorde jedoch nicht. 2009, bei der WM in Berlin, ist Bolt der Konkurrenz um Längen voraus © Getty Images

Der Fabelweltrekord von 9.58 Sekunden über die 100 Meter besteht bis heute, auch die 200 Meter (19,19 Sekunden) gewann er in Weltrekordzeit. Es sind die beiden ersten WM-Titel für den Sprintstar, der nun schon Kultstatus hat © Getty Images

Der "Lightning" wird spätestens jetzt zu Bolts Markenzeichen und geht wie ein Lauffeuer um die Welt © Getty Images

Auch neben der Strecke lässt es der Jamaikaner krachen. So lässt er selten eine Gelegenheit zum Feiern aus © Splash News

Anzeige

So nah wie die Damen beim Kanerval kommt ihm auf der Strecke zu der Zeit niemand © Splash News

Bei der Damenwelt eilt Bolt ohnehin der Ruf voraus, es mit der Treue nicht immer so genau zu nehmen. So soll er 2016 bei den Olympischen Spielen seine Freundin mit der jungen Brasilianerin Jady Duarte betrogen haben - die per WhatsApp sogar Bilder der beiden im Bett verschickt © Instagram/usainbolt

Bolts Freundin Kasi Bennett bleibt dem Schwerenöter trotz derlei Eskapaden treu © Instagram/kasi.b

Das Model aus Jamaika hat bei Instagram über 220.000 Follower und ist bis heute mit Bolt liiert © Instagram/kasi.b

Anzeige

Fußball ist Bolts große Leidenschaft. Sein Herz schlägt dabei ganz besonders für den englischen Rekordmeister Manchester United. Sein Traum: Einmal für die Red Devils auflaufen © Getty Images

Stadionluft hat Bolt jedenfalls schon geschnuppert. Der Jamaikaner fühlt sich auf dem Rasen im "Theater of Dreams" sichtlich wohl © Getty Images

Die Rückennummer 958, in Anlehnung an seinen Weltrekord, dürfte für den Sprinter reserviert sein © Getty Images

Doch selbst bei Usain Bolt läuft nicht immer alles glatt. Bei der WM 2011 in Daegu wird er wegen eines Fehlstarts disqualifiziert. Sieger wird sein Trainingspartner Yohan Blake © Getty Images

Anzeige

Rechtzeitig zu den olympischen Spielen 2012 in London ist Bolt jedoch wieder in Galaform und holt das nächste Gold-Triple. Diesmal darf er auch alle Medaillen behalten © Getty Images

Seine Lockerheit ist sein Markenzeichen. Selbst vor seinen wichtigsten Wettkämpfen bleibt noch Zeit für ein Späßchen mit einem Volunteer © Getty Images

2016 komplettiert Bolt dann sein Olympiatriple. Zum dritten Mal in Folge gewinnt er alle drei Rennen, acht der neun Medaillen darf er behalten. Damit zählt er zu den erfolgreichsten Sommerolympioniken aller Zeiten © Getty Images

Bei seinem letzten Olympiaauftritt steht Bolt nicht nur im Interesse der Fotografen... © Getty Images

Anzeige

...auch die Fans lassen ihren Superstar noch einmal auf olympischer Bühne hochleben © Getty Images

Egal wo er auftaucht, Usain Bolt zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Sei es bei Sponsorenveranstaltungen.. © Getty Images

...oder beim Tennis, hier neben Rafael Nadal (m.) und David Ferrer (l.). Bolt ist auf dem Höhepunkt, eine Ikone der Leichtathletik und ein globaler Superstar © Getty Images

Beim Golfen in seiner Heimat Jamaika hat der Superstar mächtig Spaß © Getty Images

Anzeige

Von seinen Fans bekommt er stets außergewöhnliche Geburtstagsgeschenke © Getty Images

In seiner Freizeit sieht man Bolt häufiger in München. Der frühere Bayern-Arzt Dr. Müller-Wohlfahrt kümmert sich um die Gesundheit des Sprinters. Auch bei den Bayern-Basketballern und an der Säbener Straße hat Bolt bereits vorbei geschaut © Getty Images

Ein Dauer-Duell in seiner Karriere liefert sich Bolt mit dem US-Amerikaner Justin Gatlin © Getty Images

Das erste Duell der beiden Sprint-Giganten im Jahr 2005 ist das deutlichste: Im 200-Meter-Finale der WM in Helsinki sprintet Gatlin bei Regen in 20,04 Sekunden zu Gold. Bolt (h.) verletzt sich 50 Meter vor dem Ziel - und humpelt nach 26,27 Sekunden als Letzter ins Ziel © Getty Images

Anzeige

Weil Doper Gatlin zwischenzeitlich länger aussetzen muss, kommt es erst 2012 wieder zu einem Duell bei einem Großereignis. Gatlin (M.) läuft bei Olympia in London in 9,79 Sekunden seine bis heute beste Zeit in einem direkten Duell mit Bolt, zum Sieg reicht es aber nicht. Bolt stürmt mit 9,63 Sekunden zu Gold, Gatlin bleibt hinter Yohan Blake nur Bronze © Getty Images

Auch 2013 bei der WM in Moskau hat Bolt die Nase vorn und sprintet zum dritten 100-Meter-Gold in Folge. 9,77 ist seine Siegerzeit, die 9,85 von Gatlin reicht immerhin zu Silber © Getty Images

Bei der WM 2015 in Peking kommt es zum nächsten Duell. Die Nase vorn hat einmal mehr der Jamaikaner. In 9,79 Sekunden siegt er. Silbermedaillen-Gewinner Gatlin gratuliert seinem Dauerrivalen anschließend fair © Getty Images

Bei der Weltmeisterschaft 2017 in London kann Gatlin erstmals seit 2005 wieder ein Titelrennen gegen Bolt gewinnen. Dem Jamaikaner bleibt nur der dritte Platz © Getty Images

Anzeige

Trotz der großen Rivalität und Gatlins höchst fragwürdigen Status als zweimal gesperrter Doper gehen beide Athleten stets respektvoll miteinander um. Nach den Buhrufen gegen Gatlin nimmt Bolt den US-Amerikaner in Schutz: "Das hat er nicht verdient." © Getty Images

Das persönliche Duell mit Gatlin dominiert "Lightning Bolt" eindeutig, auch wenn er sein letztes großes Rennen verliert. Gatlin bleibt meist nur die Statistenrolle © Getty Images

Nachdem Bolt über eine gewühlte Ewigkeit die dopingverseuchten 100-Meter dominiert, läuft natürlich auch beim Strahlemann der Verdacht immer mit - konkrete Anhaltspunkte gibt es aber nie. Auf Fragen nach dem heiklen Thema reagiert der Superstar eher allergisch © Getty Images

Nach der Niederlage über die 100 Meter soll die 4x100-m-Staffel Bolts letzte große Gala werden (die 200 Meter läuft der in London nicht) - doch es kommt ganz anders... © Getty Images

Anzeige

Statt wie erhofft mit zwei Goldmedaillen reicht es zum Abschluss nur zu einmal Bronze. Die Karriere des besten Sprinters aller Zeiten geht mit dem Verletzungsdrama in der Staffel zwar bitter, aber spektakulär zu Ende © Getty Images