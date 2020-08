RB Leipzig: Markus Krösche über CL, Werner, Nagelsmann und Rangnick

Die Sachsen sind erstmals unter den besten Acht der Königsklasse und treffen dort am kommenden Donnerstag in Lissabon auf Atlético Madrid (Champions League: RB Leipzig - Atlético Madrid, Do., ab 21 Uhr im LIVETICKER) - ohne Timo Werner, der bereits zum FC Chelsea gewechselt ist.

Im SPORT1-Interview spricht Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche über den Verlust, Ralf Rangnicks Ausstieg bei RB und Leipzigs große Ambitionen in Lissabon.