Formel 1: Mercedes zögert bei Concorde Agreement - Wolff erklärt Gründe

Der Verbleib von Weltmeisterrennstall Mercedes in der Formel 1 ist offenbar längst nicht gesichert. Motorsportchef Toto Wolff erklärte am Freitag bei der Pressekonferenz am Rande des fünften WM-Laufs in Silverstone (Formel 1: Großer Preis in Silverstone am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER), er fühle sich derzeit "nicht bereit, das Concorde Agreement zu unterzeichnen".