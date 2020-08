Max Kruse macht Union Berlin zum Big City Club - Kommentar

Die Berliner Fußballvereine haben in dieser Woche zwei vielbeachtete Transfers getätigt. Hertha BSC ist dabei ein echter Coup gelungen. Torhüter Alexander Schwolow kommt vom SC Freiburg, obwohl seit Wochen damit gerechnet wurde, dass Schwolow sich Schalke 04 anschließt.

Hertha strebt nach Image von Union

Investor Lars Windhorst will die Hertha zum "Big City Club" machen. Big City Flair bringt jetzt aber vor allem Kruse zu Union. Der Ex-Nationalspieler hebt die Eisernen spielerisch und vom Unterhaltungsfaktor her auf ein neues Niveau. Bei der Verkündung seines Transfers freut er sich über seinen "coolen" neuen Verein. Dieses Label, an dem sie bei der Hertha weiter hart arbeiten, kann für Union viel Wert sein.