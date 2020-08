FC Chelsea: Nach dem FC Bayern Großangriff mit Werner, Havertz

Mit diesen bastelt Lampard gerade daran, dass sein Klub in der kommenden Saison eine etwas bessere Ausgangsposition hat, um in der Premier League und der Königsklasse wieder vorn mitzumischen. Ein Projekt, das in Fußball-Europa aufmerksam verfolgt wird - und schon recht vielversprechend begonnen hat.

Größere Ziele nach Deal mit Timo Werner

Nach allgemeiner Ansicht hat Lampard sich dennoch gut geschlagen, junge Spieler in Szene gesetzt. Unter anderem überzeugte er bekanntlich den zum FC Bayern tendierenden Youngster Callum Hudson-Odoi vom Verbleib in London und band ihn ein. Auch Bayern-Coach Hansi Flick ist der Meinung, dass Lampard das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, sprach bei der Pressekonferenz vor dem Spiel ein "Riesen-Kompliment" aus.

Kai Havertz als Königstransfer Nummer 2?

Druck auf Frank Lampard wächst

In englischen Medien wird schon kolportiert, dass die Ansprüche des Chelsea-Eigners an Lampard in der kommenden Saison deutlich steigen werden. Und je spektakulärer der Transfersommer noch wird, desto größer wird auch der Druck, ihn in schnelle Ergebnisse umzumünzen