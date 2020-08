FC Bayern ohne Kingsley Coman gegen FC Chelsea

Der FC Bayern München muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea am Samstag ( Champions League: FC Bayern - FC Chelsea, Sa. ab 21 Uhr im Liveticker ) auf Kingsley Coman verzichten.

"Er steht nicht zur Verfügung", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. Coman laboriert an muskulären Problemen. In den vergangenen Tagen konnte der Flügelspieler lediglich Lauftraining absolvieren.