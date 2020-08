Pierre-Emerick Aubameyang steht beim FC Arsenal vor der Verlängerung

Wenn Aubameyang und seine Berater damit einverstanden sind, wird der frühere Dortmunder sich weiter an den Londoner Klub binden. Der Gabuner soll um die 250.000 Pfund in der Woche verdienen, der Vertrag soll lukrative Boni beinhalten.

Arteta wünscht sich Aubameyangs Verbleib

Seit seinem Wechsel auf die Insel im Januar 2018 für fast 64 Millionen Euro erzielte der Angreifer wettbewerbsübergreifend 70 Tore. Mehr als jeder andere Premier-League-Spieler in diesem Zeitraum, Mohamed Salah vom FC Liverpool kommt in dieser Zeit als zweitbester Knipser auf 68 Treffer. Seine 13 Arsenal-Tore in diesem Kalenderjahr übertrifft in der Premier League ebenfalls keiner.