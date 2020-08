Formel 1, Training: Hülkenberg stark, Mercedes souverän, Vettel schwach

Nico Hülkenberg zeigt sich beim Freien Training in Silverstone in starker Verfassung. Die Vertragsverlängerung beflügelt Valtteri Bottas.

Der Emmericher musste sich am Freitagmittag in Silverstone nur dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton sowie Red-Bull-Pilot Max Verstappen geschlagen geben. Sebastian Vettel wurde im Ferrari Siebter.

Der Finne Bottas distanzierte am Tag nach seiner Vertragsverlängerung bei strahlendem Sonnenschein und gut 25 Grad in 1:26,166 Minuten den in der WM bereits 30 Punkte enteilten Lokalmatador Hamilton um 0,138 Sekunden. Verstappen (+0,727 Sekunden) war wie Hülkenberg (+0,776) deutlich langsamer als das Spitzenduo.

Vettel hinkt hinterher

Hülkenbergs Einsatz war erst am Freitagmorgen bestätigt worden, weil bei Racing-Point-Stammfahrer Sergio Pérez (Mexiko) der zweite Coronatest binnen acht Tagen positiv ausgefallen war. Der 32-jährige Hülkenberg war bereits am vergangenen Wochenende für Perez eingesprungen, ein Schaden im Getriebe verhinderte allerdings kurzfristig seine Teilnahme am ersten von zwei Rennen in Silverstone.