FC Bayern: Manuel Neuer spricht erstmals über Eklat im Kroatien-Urlaub

Der Torhüter des FC Bayern weilte mit seinem Freund und Torwart-Trainer Toni Tapalovic an der dalmatinischen Küste in Kroatien im Urlaub. In dem Video war zu sehen, wie der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in privater Runde das Lied "Lijepa li si" (Du bist schön) von der umstrittenen Band Thompson sang.