FC Bayern: PK mit Flick, Neuer vor Chelsea in Champions League

So läuft das CL-Finalturnier in Lissabon

Der Countdown läuft: Der FC Bayern startet am Samstagabend in die Mission Triple.

Während die Münchner mit dem scheinbar sicheren Vorsprung aus dem Hinspiel in London (3:0) in die Partie gehen, kommen die Blues mit dem Vorteil eines Spielrhythmus in die Allianz Arena: Die Premier-League-Saison endete erst am 26. Juli, am 1. August stand die Truppe von Trainer Frank Lampard zudem im FA-Cup-Finale (1:2 gegen den FC Arsenal) - während die Bayern ihr letztes Pflichtspiel Anfang Juli hatten (4:2 im DFB-Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen).