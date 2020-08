MLB: Oakland-Coach sorgt mit Hitlergruß für Eklat

In der Major League Baseball kommt es zu einem Skandal. Ein Trainer der Oakland Athletics zeigt den Hitlergruß. Seine Tat bereut er anschließend.

Ein Trainer der Oakland Athletics hat für einen Eklat in der Major League Baseball (MLB) gesorgt. Der Co-Trainer Ryan Christenson (46) zeigte nach dem Sieg (6:4) gegen die Texas Rangers vor dem Abklatschen mit den Spielern den Hitlergruß. Im Anschluss entschuldigte sich Christenson für sein Verhalten.

"Ich habe einen Fehler gemacht und ich werde ihn nicht leugnen. Was ich getan habe, ist inakzeptabel. Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen", sagte Christenson in einer Erklärung des Klubs. Seine Geste sei "ungewollt in einem rassistischen und schrecklichen Gruß geendet", erklärte Christenson.