Schummel-Vorwurf in DTM: Vorwürfe gegen René Rast nach Spa-Sieg

René Rast setzte sich in Spa durch © Imago

SPORT1 erfuhr: René Rast muss sich gegen Vorwürfe zur Wehr setzen, in Spa illegal den Überholknopf gedrückt zu haben. Videoaufnahmen belasten ihn.

Ärger in der DTM! Hat sich René Rast in Spa zum Sieg geschummelt?

Es war ein spannendes Duell beim Rennen am Sonntag zwischen Rast (33) und seinem Audi-Markenkollegen Nico Müller (28). Trotz Push-to-Pass kam der hinterherfahrende Schweizer auf den langen Geraden der Ardennenachterbahn nicht am amtierenden Champion vorbei. Rast gewann. Und alle wunderten sich. Denn seit 2020 bringt der Überholknopf ganze 60 PS mehr!

Doch nun könnte das Rätsel gelöst werden. SPORT1 liegen Onboard-Aufnahmen von Rast vor, auf denen genau zu sehen ist: Der Deutsche drückt in Führung liegend den Push-to-Pass-Knopf. Und das gleich zweimal!

Hat der souveräne Sieg in Belgien als einen faden Beigeschmack?

Rast drückte verbotenen Kopf - jetzt wird ermittelt

Fakt ist: An der Spitze liegend ist es verboten, den Knopf zu drücken. SPORT1 weiß: Die Rennkommissare des DMSB (Deutschen Motorsportbund) haben tatsächlich "Unregelmäßigkeiten" bei Rast festgestellt und untersuchen den Fall gerade.

Wahrscheinlich ist, dass es beim nächsten Rennen am Lausitzring eine Anhörung gibt. Dann darf sich Rast verteidigen.

Kontrolleur durfte wegen Corona nicht nach Spa

Was jetzt schon feststeht: Die Rennleitung hat das Vergehen in Spa übersehen, weil der verantwortliche Techniker aus Italien wegen Corona nicht nach Spa reisen durfte.

Rast schwärmt von neuen Hilfen

Bereits nach dem Sonntagsrennen in Spa hatte Rast betont: Mit Müller war es "ein geiler Kampf, so soll es sein. Die neuen Hilfen haben gezeigt, was wir für Rennen liefern können".