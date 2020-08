Apex Legends: Der Trailer zur 6. Saison zeigt eine neue Legende

Die 6. Saison in Apex Legends bringt unter anderem eine neue Legende © Electronic Arts Inc.

Endlich gibt es ein Datum für den Start der 6. Saison in Apex Legends! EA und Respawn Entertainment kündigten an, dass es am 18. August mit vielen neuen Inhalten losgeht.

Die neueste Saison in Apex Legends steht unter dem Titel "Maximale Leistung". Es kommen einige neue Features in das Game, so soll es eine neue Waffe, einen Battlepass mit einer Vielzahl kosmetischer Gegenstände und eine neue Legende geben. Große Überraschung: Es kommt eine gänzlich neue Mechanik in das Spiel: Zukünftig sollen Spieler in Apex die Möglichkeit haben auf dem Schlachtfeld Ressourcen zu sammeln und dann eigene Ausrüstung herzustellen.