Zurück in die Zukunft: FIFA 21 lässt Spieler die Zeit zurückdrehen

Der moderne Profifußball wirkt beinah wie ein einstudiertes Theaterstück: Ein Spieler nimmt das gegnerische Tor unter Beschuss, der Ball fliegt zwischen die Pfosten, die Menge jubelt oder fängt an vor Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. So funktioniert das Spiel seit Jahrhunderten, nicht nur auf dem echten Rasen, auch bei FIFA, Pro Evolution Soccer und Co. hat sich an dieser in Stein gemeißelten Gangart nichts geändert.