NBA: Houston Rockets mit Harden schlagen Lakers ohne LeBron, Bucks siegen

DENNIS SCHRÖDER (Oklahoma City Thunder): Der deutsche Nationalspieler steckt in der Zwickmühle. Seine Frau Ellen erwartet im August das zweite gemeinsam Kind. Bei der Geburt will Schröder dabei sein, bei der restlichen Saison mit OKC aber auch. Wie genau er das koordiniert, steht noch nicht fest © Getty Images

DEANDRE JORDAN (Brooklyn Nets): Und damit nicht genug bei den Nets - auch DeAndre Jordan lässt Brooklyn personell am Stock gehen. Der 31-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, schloss eine Teilnahme an der weiteren Saison aus © Getty Images

WILLIE CAULEY-STEIN (Dallas Mavericks): Der frühere Center der Golden State Warriors erwartet im Juli die Geburt seines ersten Kindes und sagte seine Teilnahme am Event in Orlando deshalb ab © Getty Images

DAVIS BERTANS (Washington Wizards): Der lettische Forward wird nach der Saison Free Agent und bekommt voraussichtlich seinen ersten dicken Vertrag. Um das nicht durch Verletzungen zu gefährden, verzichtet der 27 Jahre alte Forward auf die Spiele in Disney World - auch angesichts zweier Kreuzbandrisse in der Vergangenheit. Jerian Grant wird ihn wohl ersetzen © Getty Images

Angesichts der sich häufenden Corona-Fälle in Florida hat Commissioner ohnehin bereits angekündigt, dass der Restart bei Fällen gestoppt werden müsste. Die NBA-Saison steht also schon vor dem Neubgeinn auf wackeligen Füßen © Getty Images

Die NBA-Saison 2019/20 soll mit 22 Teams in Disney World in Orlando/Florida fortgesetzt werden. Doch nicht alle Spieler können bzw. wollen am Restart teilnehmen - und das aus ganz unterschiedlichen Gründen © Imago

Lakers treffen kaum Dreier

Die Lakers zeigten sich dagegen deutlich weniger treffsicher. Nur zwei von 19 Dreier-Versuchen fanden ihren Weg in den Korb. Zwar versuchte das Team von Head Coach Frank Vogel in der Zone ihr Bestes, die Defizite aus der Distanz konnte dies aber nicht ausgleichen. ( Tabelle der NBA )

In nun fünf Spielen in der NBA-Bubble haben die Lakers bereits drei Niederlagen kassiert. Das Team thront aber dennoch auf Rang eins der Western Conference. Die Rockets haben sich mit ihrem Erfolg auf Rang vier vorgeschoben.

Bucks sichern sich Rang ein im Osten

Grund zur Freude gab es indes auch bei den Milwaukee Bucks. Nach der historischen Pleite gegen die New York Nets gelang gegen die Miami Heat ein souveräner 130:116-Erfolg. Die Bucks sind damit nicht mehr von Rang eins in der Eastern Conference zu verdrängen.

Dass es für die Bucks am Ende noch zu einem derart deutlichen Sieg reichen würde, war am Anfang nicht abzusehen. Zur Halbzeit lag das Team von Trainer Mike Budenholzer mit 17 Punkten in Rückstand. Erst das letzte Viertel, in dem die Bucks 38 Zähler verzeichneten, die Heat aber nur 18, brachte für den Führenden im Osten den Sieg.