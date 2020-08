MotoGP: Marc Márquez verletzt sich beim Fensteröffnen - erneute OP

Marc Márquez wird in Brünn von Stefan Bradl ersetzt © Imago

Dass Stefan Bradl zu seinem Comeback in der MotoGP kommt, hat einen kuriosen Hintergrund. Marc Márquez verletzt sich beim Öffnen eines Fensters.

Wie Hondas Teammanager Alberto Puig am Donnerstag verriet, habe Márquez beim "Öffnen eines Fensters" die Platte in seinem frisch operierten Arm beschädigt. Diese wurde bei dem Eingriff am Montag entfernt und ersetzt. Es habe sich um ein "großes Fenster" gehandelt, präzisierte Puig.