Europa League: FC Sevilla schlägt AS Rom, Wolverhampton vs. Olympiacos

Der FC Sevilla setzt sich gegen AS Rom in der Europa League durch © Getty Images

Der FC Sevilla profitiert gegen AS Rom von der Modusänderung und zieht nach nur einem Achtelfinal-Duell in die nächste Runde der Europa League ein.

Rekordsieger FC Sevilla ist mühelos ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Das spanische Spitzenteam setzte sich im Achtelfinale in Duisburg 2:0 (2:0) gegen AS Rom durch (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER) und bekommt es am Dienstag (21 Uhr) an gleicher Stelle mit dem Sieger des Duells zwischen den Wolverhampton Wanderers und Olympiakos Piräus zu tun.