Formel 1: Start von Nico Hülkenberg in Silverstone für Racing Point unsicher

Hülkenberg-Drama in Silverstone

Ein Start von Nico Hülkenberg an diesem Wochenende für Racing Point ist noch längst nicht sicher. Alles hängt von einem Corona-Test des Stammfahrers ab.

Anders als am Donnerstag bereits von RTL berichtet, ist ein Einsatz des Emmerichers beim Jubiläums-Grand-Prix in Silverstone für bei Racing Point noch nicht sicher (Formel 1: 70th Anniversary Grand Prix in Silverstone, Sonntag ab 15.10 Uhr im SPORT1-Liveticker).