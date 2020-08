Jens Spahn lobt Konzept der DFL für Rückkehr von Fans ins Stadion

Die Deutsche Fußball Liga will die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien ermöglichen. Gesundheitsminister Jens Spahn lobt das Konzept der DFL.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht der Deutschen Fußball Liga (DFL) Hoffnung auf die Zulassung von Zuschauern zum Start der neuen Saison. Der CDU-Politiker lobte das DFL-Konzept am Donnerstag in Berlin ausdrücklich, mahnte aber auch eindringlich zu dessen sinnvoller und präziser Anwendung.

"Das Konzept ist ein sehr, sehr gutes, in vielerlei Hinsicht in der Aufarbeitung beispielhaft: Anreise, Abreise, Sitzplätze, Nachvollziehbarkeit, Alkoholverbot", sagte Spahn. Aber: "Entscheidend ist aufm Platz. Es kommt darauf an: Was ist gelebte Realität im Stadion?"