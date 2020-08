Galopp: Laccario mit Jockey Eduardo Pedroza kehrt zurück

Es wird ein Wiedersehen voller Vorfreude – am Sonntag kehrt Laccario zurück, der Derbysieger von 2019. Der von Andreas Wöhler in Spexard bestreitet auf der Galopprennbahn in Berlin-Hoppegarten sein erstes Rennen in diesem Jahr.

Das Fürstenberg-Rennen war über Jahrzehnte in Baden-Baden eines der Highlights im Programm, ehe es an andere Orte wechselte. Nun ist das Hauptstadt-Hippodrom die neue Heimat dieser mit 27.500 Euro dotierten Gruppe III-Prüfung über 2.400 Meter, die als 6. Rennen um 14 Uhr ausgetragen wird.

Laccarios Derby-Siegjockey Eduardo Pedroza meldet sich erstmals seit seiner Hüft-Operation wieder im Rennsattel zurück. Aber er bekommt es mit interessanten Konkurrenten zu tun. Be My Sheriff (Andrasch Starke) ist nach einer Pause seit seinem Erfolg im Carl Jaspers-Preis wieder dabei. Er war als Dritter im Preis der Deutschen Einheit 2019 nur minimal hinter dem damaligen Zweiten Laccario. Moonlight Man (Maxim Pecheur) kehrt nach seinem Erfolg in einem Listenrennen in Dresden in die Gruppe-Kategorie zurück.