CS:GO: Red Bull veranstaltet Online-Turnier mit Zweierteams

Red Bulls Flick Invitational wird neue Maps und einen frischen Spielmodus zu bieten haben. Einige der weltbesten Spieler treten in Zweierteams gegeneinander an.

Red Bulls erster globaler CS:GO-Wettkampf wird am 9. August ausgetragen. Das „Red Bull Flick Invitational“ lockt einige der weltbesten Teams an, die um ein Preisgeld von 20.000 Euro spielen werden. Die Besonderheit: Alle 16 Teams treten in Duos an.