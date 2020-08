Casemiro erlebte vor Durchbruch bei Real Madrid bittere Armut

Am 03. April 2018 kommt es in der Champions League zum Duell zwischen Real Madrid und Juventus Turin. Wieder einmal schlägt die große Stunde von Cristiano Ronaldo © Getty Images

Nach einer Flanke setzt der Portugiese zum Fallrückzieher an - und versenkt diesen auf herausragende Weise im Netz. Selbst Juves Fans applaudieren Ronaldo, der später nach Turin wechselt, nach seinem Traumtor. SPORT1 zeigt die spektakulärsten Tore der Geschichte © Getty Images

PLATZ 14 - OLIVIER GIROUD: Dem Franzosen gelingt am 1. Januar 2017 direkt das Tor des Jahres, für das er später mit dem "Puskas-Award" ausgezeichnet wird. Gegen Crystal Palaca versenkt Giroud den Ball mithilfe der Hacke - und der Unterkante der Latte © Getty Images

PLATZ 13 - ARJEN ROBBEN: An den Kracher von Arjen Robben im "Old Trafford" 2010 erinnert sich jeder Bayern-Fan. Die Bayern liegen mit 1:3 bei ManUnited hinten und brauchen dringend ein Tor, als Franck Ribery eine Ecke quer über das Spielfeld zum Niederländer flankt. Dort zögert Robben nicht lange und knallt den Ball mit links volley ins lange Eck, vorbei am machtlosen Edwin van der Sar © Getty Images