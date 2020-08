Alexander Schwolow erwartet bei Hertha offenes Rennen mit Jarstein

Alexander Schwolow erklärt am Donnerstag, was ihn zum Wechsel nach Berlin bewogen hat. Im Duell mit seinem Konkurrenten Rune Jarstein erwartet er einen Kampf.

Neuzugang Alexander Schwolow erwartet im Kampf um die Nummer eins bei Hertha BSC ein offenes Rennen. Schwolow muss sich in erster Linie mit Rune Jarstein messen, der in den vergangenen vier Jahren Stammtorhüter des Fußball-Bundesligisten war.

"Ich habe natürlich den Anspruch zu spielen. Ich will den Trainer von mir überzeugen, es ihm schwer machen. Dann liegt die Entscheidung bei ihm", sagte Schwolow. Der gebürtige Wiesbadener war für eine kolportierte Ablösesumme von acht Millionen Euro vom SC Freiburg an die Spree gewechselt.

Schwolow wollte Komfortzone verlassen

Schwolow fühlte sich reif für den Wechsel. "Es war jetzt an der Zeit, dass es für mich zum nächsten Schritt kommt, dass ich aus meiner Komfortzone in Freiburg herauskomme", erklärte der Schlussmann, der in den letzten zwölf Jahren - unterbrochen von einem Intermezzo bei Arminia Bielefeld - immer für den Sport-Club gespielt hat.