FC Bayern: Javí Martinez steht wohl bei Stade Rennes hoch im Kurs

Ein französischer Topklub hat offenbar Interesse an Javi Martínez. Der Spanier hätte dort ebenfalls die Chance, Champions League zu spielen.

Der Vertrag des Spaniers in München läuft 2021 aus. Gut möglich, dass Martínez im Sommer den Klub verlässt, damit noch eine Ablöse generiert wird.

In der abgelaufenen Saison kam er in der Bundesliga aber nur noch zu 16 Einsätzen und spielte auch unter Hansi Flick keine Rolle mehr. Martínez ist nach Thomas Müller, David Alaba, Manuel Neuer und Jérôme Boateng der dienstälteste Profi im Kader. Insgesamt bestritt er 237 Pflichtspiele in rot.