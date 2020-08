SSBU: Neuer Patch 8.1 bringt Bugfixes & eine neue Stage ins Spiel

Verbesserte Online-Erfahrung

Außerdem wurden die Anforderungen für Elite Smash reduziert. Das heißt das mehr Spieler die Chance haben teilzunehmen. Das sollte auch bedeuten, dass es einfacher wird Charaktere in Elite Smash zu bekommen. Obendrein gibt es noch einige Bug-Fixes und Verbesserungen an der Spielerfahrung. Nintendo will auch in Zukunft ein Auge auf den Online-Modus haben und wenn nötig nachbessern.