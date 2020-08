Arminia Bielefeld mit Uwe Neuhaus startet Vorbereitung

Bei strahlendem Sonnenschein ist Aufsteiger Arminia Bielefeld am Donnerstag in die Vorbereitung auf das Abenteuer Bundesliga gestartet.

Die Ostwestfalen kehrten durch den souveränen Aufstieg erstmals nach elf Jahren in das deutsche Oberhaus zurück. Das Rezept für den Klassenerhalt will die Arminia im eigenen Spiel finden. "Wir wollen weiter unsere Art und Weise spielen, uns nicht verstecken oder in die Hose machen, nur weil wir jetzt in der ersten Liga spielen", sagte Neuhaus.