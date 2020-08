Thomas Meunier verrät: "Habe schon im Februar beim BVB unterschrieben"

Am 18. Februar durfte Thomas Meunier bereits in den Genuss der großartigen Atmosphäre im Dortmunder Signal Iduna Park kommen. Mit Paris St. Germain gastierte der Belgier im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim BVB.

Das hat der Verteidiger nun verraten: "Ich hatte bereits vor dem Spiel unterschrieben", gestand Meunier am Donnerstag in einer Medienrunde.

"Ich hatte Gänsehaut während des gesamten Champions-League-Spiels. Es war das erste Mal für mich, dass ich in so einem Stadion und vor so einer Atmosphäre gespielt habe. Hier in Dortmund sind viel mehr Zuschauer, alle standen und schreiten. Ich dachte nur: Wow, hier bin ich nächstes Jahr!"