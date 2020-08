Fabio Jakobsen in Koma und Lebensgefahr: Dylan Groenewegen äußert sich nach Sturz

Am Tag nach dem Horrorsturz meldete sich Verursacher Groenewegen zu Wort.

Groenewegen: "Hasse was, was gestern passiert ist"

"Ich hasse das, was gestern passiert ist. Ich finde keine Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir für Fabio und die anderen Fahrer, die gestürzt sind oder getroffen wurden, tut", erklärte der Niederländer via Twitter: "Im Moment ist die Gesundheit von Fabio das Wichtigste. Ich denke an ihn, ständig."