Mercedes setzt auch 2021 auf Valtteri Bottas - kein Platz für Vettel

Mercedes verkündet seine Entscheidung für das zweite Cockpit. Valtteri Bottas wird auch 2021 für den Rennstall in der Formel 1 fahren.

Das verkündete der Rennstall aus der Formel 1 am Donnerstag. Der Vertrag mit dem Finnen wurde "bis mindestens zum Ende der Formel-1-Saison 2021 verlängert".

2019 wurde Bottas hinter Teamkollege Lewis Hamilton Zweiter in der Fahrerwertung, auch in der laufenden Saison liegt er hinter Hamilton auf Rang zwei.

"Vielen Dank an alle im Team und an die gesamte Mercedes-Familie für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen in mich", sagte Bottas: "Ich bin sehr stolz darauf, dieses großartige Team auf unserer gemeinsamen Reise im nächsten Jahr wieder zu vertreten."