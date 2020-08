T1 verkündet langjährige Partnerschaft mit Twitch

T1 weitet die Verträge mit Twitch aus. Alle Spieler und Angestellten sind nun exklusiv an den Streaming-Riesen gebunden. © T1 / Twitch

Die Organisation T1, dreimaliger League of Legends-Weltmeister, hat bekanntgegeben, die exklusive Partnerschaft mit der Streaming-Plattform Twitch auszuweiten. Der neue Vertrag beinhaltet neben dem LoL-Team auch andere T1-Spieler und Ersteller von Inhalten.

Die Partnerschaft mit Twitch

Innerhalb der Saison streamen Faker und seine Teammitglieder selten, nichtsdestotrotz haben sie in den letzten Jahren eine beeindruckende Fangemeinde hinter sich versammelt. Faker, im speziellen, hat beinahe drei Millionen Follower angehäuft.

T1 setzt auf Dota 2 und Valorant

Auch wenn der letzte WM-Gewinn schon einige Jahre zurückliegt, gehört T1 weiterhin zu den Top-Adressen in League of Legends. Im Mid-Season Cup schieden sie zwar unglücklich in der Gruppenphase aus, konnten dafür aber die LCK Spring-Playoffs im April für sich entscheiden. Zuletzt gab es einen zweiten Platz beim "Logitech G Rookie Invitational 2020" gegen den Dauerrivalen Gen.G.