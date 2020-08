Manchester City: Pep Guardiola kauft Nathan Aké - 383 Mio. Euro Ausgaben

Nun also Nathan Aké.

Bei der schier endlosen Suche nach einem funktionierenden Defensivverbund bei Manchester City entschied sich Trainer Pep Guardiola nun für den Niederländer von Absteiger AFC Bournemouth, der in vielerlei Hinsicht seinem Landsmann Virgil van Dijk vom FC Liverpool gleicht .

383,7 Millionen Euro für die Defensive

Aké ist mit 25 Jahren bereits ein gestandener Spieler, auch wenn der internationale Durchbruch noch auf sich warten lässt. Diesen erwartet Guardiola jedoch, sonst hätte sein Klub nicht die in Corona-Zeiten bemerkenswerte Ablösesumme von 45,3 Millionen Euro ausgegeben.

Damit investierte City seit Guardiolas Ankunft 2016 bereits 383,7 Millionen Euro - nicht in den gesamten Kader, sondern nur in die Abwehrreihe der Citizens.

Zu einem stabilen Verbund hat diese riesige Summe nicht geführt, regelmäßige Abwehrpatzer paaren sich mit der fehlenden Klasse der teuren Neuzugänge. Die verpasste Titelverteidigung in der Premier League lag maßgeblich an der Defensivschwäche.

SPORT1 fasst den Abwehr-Kaufrausch von Guardiola zusammen und analysiert, was er bisher gebracht hat.

LINKSVERTEIDIGUNG

BENJAMIN MENDY - 57,5 Mio. Euro

In drei Jahren absolvierte der Franzose gerade einmal 36 Spiele in der Premier League, immer wieder werfen den Weltmeister Verletzungen zurück. Allerdings hat er auch neben dem Platz schon für ein paar Aufreger gesorgt, unter anderem kam er wegen eines Disco- und Boxkampfbesuchs zweimal zu spät zum Training und erhielt Rüffel von Guardiola.

ANGELINO - 12 Mio. Euro

Der Spanier kam als großes Talent vor der vergangenen Saison von PSV Eindhoven, spielte sportlich unter Guardiola aber kaum eine Rolle. Gerade einmal sechs Ligaeinsätze verzeichnete der 23-Jährige, ehe er im Winter zu RB Leipzig verliehen wurde. Bei den Sachsen blühte Angelino auf, die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro ist für RB momentan aber nur schwer zu stemmen.

Womöglich unternimmt Angelino in der kommenden Saison also einen zweiten Versuch bei ManCity.

INNENVERTEIDIGUNG

AYMERIC LAPORTE - 65 Mio. Euro

Die hohe Summe rechtfertigte der 26-Jährige aber im Großen und Ganzen, als einziger Innenverteidiger im Kader darf sich der Linksfuß als gesetzt betrachten. Dass er aufgrund einer Knieverletzung in der vergangenen Saison vier Monate fehlte, kostete ManCity einige Punkte und am Ende womöglich die Meisterschaft.

Auf den internationalen Durchbruch wartet Laporte aber noch, so absolvierte er noch kein einziges Länderspiel für sein Heimatland Frankreich.

JOHN STONES - 55,6 Mio. Euro

Obwohl Stones weitgehend von Verletzungen verschont blieb, absolvierte er nur 85 von 152 möglichen Ligapartien für ManCity (55,9 Prozent). In der abgelaufenen Saison kam er nur auf 16 Einsätze, nach dem Corona-Restart gab ihm Guardiola sogar nur zweimal das Startelf-Mandat.

Stones, dem zuletzt gar Talent Erik Garcia und Sechser Fernandinho vorgezogen wurden, soll den Verein so schnell wie möglich verlassen - die Ehre als teuerster Verteidiger der Welt konnte der 26-Jährige nie erfüllen.

NATHAN AKÉ - 45,3 Mio. Euro

Stones' Platz im Kader nimmt Aké ein, der für mehr als 45 Millionen Euro aus Bournemouth kommt. Der Niederländer hat für Chelsea, Watford und die "Cherries" schon 146 Spiele in der Premier League absolviert, sein Wechsel löste vor allem aufgrund der hohen Ablöse Zweifel bei Fans und Experten aus.

Ex-Verteidiger Jamie Carragher twitterte beispielsweise, dass er sich neben Laporte nur schwer einen zweiten Linksfüßer in der Innenverteidigung vorstellen könne. Dass die Abwehrproblematik mit Aké gelöst wird, muss der teure Neuzugang erst beweisen.

RECHTSVERTEIDIGUNG

KYLE WALKER - 52,7 Mio. Euro

Die 2017 ausgegebenen 52,7 Millionen Euro bewertet in England niemals als Fehlinvestition, Walker hat seit seiner Ankunft im Etihad Stadium einen Stammplatz inne.

DANILO - 30 Mio. Euro

JOAO CANCELO - 65 Mio. Euro

Für Danilo nahm City vor einem Jahr sogar satte 37 Millionen Euro ein, die in einem kuriosen Tauschgeschäft gleich in Juves Cancelo reinvestiert wurden.

Die 65 Millionen Euro Ablöse sind Weltrekord für einen Rechtsverteidiger, der Portugiese konnte die Summe in seinem ersten Jahr allerdings nicht rechtfertigen. Gerade einmal 17 Ligaspiele absolvierte der 26-Jährige, am gesetzten Walker kam Cancelo nicht vorbei. Im Winter war der Rekordmann dann sogar wieder als Abgang im Gespräch, der angeblich interessierte FC Bayern entschied sich letztlich aber für Álvaro Odriozola.

Da Mendy in der Champions League gegen Real Madrid (Hinspiel: 2:1) gelbgesperrt fehlt, dürfte Guardiola auch in diesem Spiel auf Notlösung Cancelo setzen (Champions League: Manchester City - Real Madrid am Fr. ab 21 Uhr im LIVETICKER)