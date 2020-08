Alexis Sánchez zu Inter Mailand fix! Manchester United beendet Missverständnis

Das Missverständnis zwischen Manchester United und Alexis Sánchez ist endgültig beendet. Der Chilene unterschreibt einen neuen Vertrag in der Serie A.

Wie der italienische Vizemeister am Donnerstagmorgen mitteilte, erhält der 31-jährige Chilene in Mailand einen Vertrag bis 2023, nachdem er bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Inter aufgelaufen war.