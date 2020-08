Kazuyoshi Miura mit Rekord-Einsatz für Yokohama im Ligapokal

Kazuyoshi Miura feiert mit Yokohama FC einen Sieg in der zweiten Pokalrunde. Der Einsatz des japanischen Super-Oldies ist historisch.

Miura, der älteste Fußballprofi der Welt, wird in Japan als "King Kazu" bezeichnet und ist in seinem 35. Jahr als Profi.

Yokohama, das inzwischen in der erstklassigen J-League geschafft hat, spielte in der zweiten Runde gegen den Ligakonkurrenten Sagan Tosu und setzte sich dank eines Treffers von Yuji Senuma in der Nachspielzeit mit 1:0 durch.