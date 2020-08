Anzeige

Nick Kyrgios: "Fast keine Chance" auf Teilnahme an French Open Auch French Open wohl ohne Kyrgios

Nick Kyrgios wird wohl auch auf die French Open verzichten © Imago

Nick Kyrgios wird nach den US Open wohl auch auf die French Open verzichtet. Die Chancen auf eine Teilnahme sieht er als minimal an.

Nach seinem Verzicht auf die US Open hat der australische Tennisprofi Nick Kyrgios auch ein dickes Fragezeichen hinter eine Teilnahme an den French Open in Paris gesetzt.

"Es ist eine sehr geringe Chance, dass ich in Europa spielen werde. Fast keine bis gar keine, um ehrlich zu sein", sagte er dem australischen Fernsehsender Channel Nine.

Stattdessen werde Kyrgios die Zeit eher "nutzen, um zu Hause zu bleiben, zu trainieren, bei meiner Familie und meinen Freunden zu sein", wie er ausführte: "Und ich werde einfach verantwortungsvoll handeln und warten, bis ich glaube, dass es bessere Umstände zum Spielen gibt."

Das Sandplatz-Major in Paris soll ab dem 27. September steigen. Für die US Open in New York (ab 31. August) hatten neben Kyrgios bereits der 19-malige Grand-Slam-Champion und Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien) sowie die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) abgesagt.

Kyrgios zweifelt an Australian Open