Toni Kroos verschwieg FC Bayern Verletzung, nennt Elf für Abschiedsspiel

Toni Kroos erzählt, wie seine Karriere trotz einer Verletzung durchstartete. Den FC Bayern log der Real-Star einst an, für Aufklärung sorgte er nie.

Ähnlich erging es einst Toni Kroos, wie dieser in der aktuellen Folge seines mit Bruder Felix aufgenommenen Podcasts Einfach mal Luppen verriet.

Im Alter von 18 Jahren spielte Kroos in der Winterpause bei einem Hobbykick in Rostock auf einem Kunstrasenplatz eine Runde Fußball, als er nach fünf Minuten umknickte. Der damalige Mannschaftsarzt von Hansa Rostock war bei dem Kick ebenfalls dabei und diagnostizierte lediglich eine Reizung im geschwollenen Knöchel.

Kroos log Müller-Wohlfahrt an

Laut dem aktuellen Profi von Real Madrid erwies sich diese Verletzung allerdings als glückliche Fügung, da er trotz der Blessur in der Winterpause für anderthalb Jahre zu Bayer Leverkusen ausgeliehen wurde und dort durchstartete.

"Ich glaube, dass mir Bayern den Wechsel gar nicht erlaubt hätte, wenn ich fit gewesen wäre. Es war klar, dass die Verletzung Zeit braucht und es dann eine Zeit dauern würde, bis ich wieder in Form bin. Ich habe vorher eh wenig gespielt und dann kam alles zusammen, sodass ich nach Leverkusen durfte", erklärte der 30-Jährige.

"Sie haben bis heute nichts anderes gehört. Ich habe das nie klargestellt. Vor allem, als rauskam, dass es wirklich ein Bänderriss war, war mir nicht danach zumute, zu erklären, dass das beim Fußball passiert ist. Jetzt ist die These aber verjährt, da kann ich nicht mehr dafür angeklagt werden", ergänzte er lachend.

Kroos stellt Elf für Abschiedsspiel auf

Der Portugiese schaffte auch den Sprung in die Elf, mit der Kroos sein Abschiedsspiel absolvieren würde - diese ist allerdings hypothetisch und wurde von einem Fan gewünscht, tatsächlich möchte Kroos kein Abschiedsspiel haben.

An Ronaldos Seite in der Offensive wünscht sich der 30-Jährige Thomas Müller und Miroslav Klose, von dem er bereits in der letzten Podcast-Ausgabe schwärmte. Im zentralen Mittelfeld sollen neben Kroos Luka Modric, Casemiro und Joshua Kimmich auflaufen.