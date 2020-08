FC Bayern München: Sarpreet Singh vor Leihe zum 1. FC Nürnberg

Singh fehlt auf Champions-League-Liste

Der 21 Jahre alte Neuseeländer kam bei den Profis unter Hansi Flick bevorzugt auf der Außenbahn zum Einsatz, spielte in der Bayern-Reserve jedoch meistens im zentralen Mittelfeld als Achter oder Zehner. An der Säbener Straße hat Singh noch einen Vertrag bis 2022.

Wie Batista-Meier will der sechsmalige neuseeländische Nationalspieler Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln - und das sehr wahrscheinlich beim FCN in Liga zwei!

Die Bayern, so ist es zu hören, wollen dem Linksfuß eine Leihe ermöglichen. Für Bayern II absolvierte der in Auckland geborene Techniker in der Saison 2019/20 22 Pflichtspiele in der dritten Liga (7 Tore/7 Assists).