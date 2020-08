AEW Dynamite: Eric Bischoff überrascht, Blut-Schocker um Hardy

Eric Bischoff, Boss des früheren WWE-Rivalen WCW, schaltet sich bei AEW in die Fehde von Chris Jericho ein. Matt Hardy wird Opfer einer üblen Blut-Attacke.

Eric Bischoff verärgert Chris Jericho

Der Gag dabei war, dass Cassidy eigentlich als wortkarg bekannt ist, die Zuschauer am Ende aber mit einer flammenden Ansprache überraschte, wie wichtig ihm ein Rückmatch gegen Jericho wäre. Er wisse, dass Jericho ihn mit dieser Debatte blamieren wollte, das sei ihm egal - er wolle im Gegenzug Jericho blamieren, wolle dafür sorgen, dass der legendäre, vielfache Champion gegen einen Typen verliere, der mit den Händen in den Hosentaschen kämpfe.

Blut-Schocker um Matt Hardy

Jon Moxley verteidigt Titel gegen Darby Allin

Im Hauptkampf des Abends gab es ein freundschaftliches Titelduell zwischen World Champion Jon Moxley (ehemals Dean Ambrose) und dem mit ihm verbündeten Top-Talent Darby Allin. Allin gab sein Bestes und auch in diesem Kampf wurde es blutig - am Ende siegte Moxley mit dem Paradigm Shift und würdigte Allins Energieleistung.

Zuvor hatte sich auch MJF eingemischt, der bei der nächsten Großveranstaltung All Out Titel-Herausforderer sein wird. Er versuchte Allin zum Sieg zu verhelfen, den er offensichtlich für den leichteren Gegner hielt. Am Ende aber blieb eine Attacke auf Moxley mit dessen Gürtel ohne Einfluss auf das Ergebnis.