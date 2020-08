Anzeige

Ralf Rangnick über Abschied von RB Leipzig und Absage an AC Mailand Rangnick erklärt Milan-Absage

Ralf Rangnick war zuletzt "Head of Sport and Development Soccer" bei RB © Getty Images

Nach seinem RB-Abschied ist Ralf Rangnick auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.Der 62-Jährige erklärt, warum es mit dem AC Mailand nicht klappte.

Nach acht Jahren bei RB - zuletzt als "Head of Sport and Soccer Development" - hat Ralf Rangnick kürzlich einen Schlussstrich gezogen und wird sich einer neuen Aufgabe zuwenden.

Allerdings wird die neue Herausforderung nicht, so wie es lange Zeit aussah, beim AC Mailand liegen. In der Süddeutschen Zeitung erläuterte Rangnick nun die Umstände der verpassten Liaison mit den Rossoneri.

"Durch die gute Serie von Milan seit dem Restart - neun Siege, drei Unentschieden - konnte man das einfach nicht machen. Egal, aus welcher Perspektive, aus meiner oder des Vereins: Es wäre nicht klug gewesen", erklärte der frühere RB-Trainer- und Manager.

Neues Projekt? "Das kann ich ausschließen"

"Wenn ich mich in die Lage der Milanisti hineinversetze, egal ob in Trainer, Sportdirektor, Spieler oder Fans: Ich hätte auch kaum verstanden, warum Milan nach einem solchen Lauf alles verändern will."

Wo seine Zukunft stattdessen liegen wird, sei derzeit noch nicht absehbar, sagt Rangnick. "Ich will nicht so viel in die Zukunft schauen. In England könnte ich wegen der Sprache sofort anfangen. Das schließt, wie Milan gezeigt hat, andere Ligen nicht aus, weil ich recht sprachbegabt bin."

Allerdings will der 62-Jährige kein neues Projekt mehr aus dem Boden stampfen - wie etwa in Hoffenheim oder Leipzig. "Das kann ich, Stand heute, eher ausschließen. Das habe ich, angefangen in Ulm, oft genug gemacht. In meinem Alter wäre es schön, wenn der nächste Klub einer wäre, der von Anfang an Titel gewinnen kann."