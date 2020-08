NHL: Tom Kühnhackl und New York Islanders unterliegen Panthers

Tom Kühnhackl und Thomas Greiss müssen auf den Einzug in die Playoffs der NHL warten. Im Duell mit den Florida Panthers setzt es die erste Niederlage.

Die Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss haben mit den New York Islanders beim NHL-Finalturnier um den Stanley Cup den ersten Matchball für den Playoff-Einzug vergeben.

In der Qualifikationsrunde verloren die Islanders am Mittwoch das dritte Spiel im Best-of-five gegen die Florida Panthers in Toronto 2:3, sie liegen aber insgesamt mit 2:1 Siegen vorne.