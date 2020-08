Formel E: René Rast fährt in Berlin auf Rang elf - da Costa siegt

Anzeige

René Rast fährt in Berlin auf Rang elf - da Costa siegt

René Rast meldet sich in der Formel E zurück © Getty Images

René Rast hat bei seinem Comeback in der Formel E nichts mit dem Sieg zu tun. Vier Tage nach seinem Triumph in der DTM verpasst er in Berlin die Top 10.

Audi-Pilot Rene Rast ist vier Tage nach seinem DTM-Sieg in Spa (Belgien) bei seinem Comeback in der Formel E in Berlin auf den elften Platz gefahren.

Sieger des sechsten WM-Laufs und ersten Rennens nach der Coronapause wurde der Gesamtführende Antonio Felix da Costa (Portugal/DS Techeetah) vor Andre Lotterer (Duisburg/Tag Heuer) und Sam Bird (Großbritannien/Envision Virgin Racing). Da Costa baut seine Führung in der Gesamtwertung damit weiter aus.

Für Rast sind die Rennen in Berlin wohl eine Vorbereitung auf die kommende Saison. Da die DTM vor dem Aus steht, wird der 33-Jährige, der zuletzt 2016 in der Formel E fuhr, ab 2021 für Audi wahrscheinlich elektrisch unterwegs sein.