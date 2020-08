Gina Lückenkemper startet mit Sieg über 100 Meter in die Saison

Mit einem Sieg in Finnland hat Gina Lückenkemper einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Die Sprinterin zeigte sich mit ihrer Leistung zufrieden.

Gina Lückenkemper ist erfolgreich in die Saison gestartet.

Die 23-jährige Sprinterin gewann bei einem Sportfest im finnischen Espoo über die 100 Meter in 11,37 Sekunden und zeigte sich anschließend zufrieden.

"Klar gibt es nach wie vor einige Baustellen, an denen ich weiterhin arbeiten muss, aber für mein erstes Rennen nach so langer Zeit und mit dieser alles andere als Optimalen Vorbereitung bin ich doch zufrieden", schreib sie in ihrem Instagram-Profil.