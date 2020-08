Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor vollen Stadien

Die Weltgesundheitsorganisation will von Sportevents mit großen Zuschauermengen vorerst nichts wissen. Das Risiko sei schlicht zu groß.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält Sportveranstaltungen mit großen Zuschauermengen aufgrund des Coronavirus in diesem Jahr für "unwahrscheinlich".

Bei 40.000 oder 60.000 Personen sei nicht nur das Risiko in den Stadien vorhanden, sagte WHO-Notfalldirektor Michael Ryan am Mittwoch in einem Social-Media-Chat: "Es ist das Risiko zum Stadion zu gelangen, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Bars und die Klubs". Im Kontext der Übertragung des Virus sei dies "katastrophal".